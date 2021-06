Lazio, idea Jovetic per l'attacco. L'ex Fiorentina è in scadenza con il Monaco

Un'idea (già anticipata da TMW) per l'attacco della Lazio si chiama Stevan Jovetic. L'attaccante montenegrino, che in Italia ha già vestito le maglie di Fiorentina e Inter, è in scadenza di contratto con il Monaco, con il quale ha segnato sei reti in ventinove presenze nell'ultima stagione di Ligue 1. A riferirlo è Sky Sport, che evidenzia come il procuratore del classe '89 sia lo stesso di Maurizio Sarri.