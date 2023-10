Lazio, Immobile ancora a parte nell'allenamento odierno. Zaccagni ok

vedi letture

Ultime dalla seduta odierna di allenamento della Lazio: Ciro Immobile dovrebbe riunirsi domani ai compagni, ha sfruttato il pomeriggio per delle esercitazioni individuali con e senza il pallone. Non è in dubbio la convocazione per la trasferta di Reggio Emilia, semmai la titolarità visto il ballottaggio con Castellanos, convincente contro l'Atalanta prima della sosta.

Partita in cui Mattia Zaccagni aveva rimediato un problema alla caviglia destra: l'esterno ha provato a mettersi a disposizione della Nazionale in questa sosta, ma alla fine ha alzato bandiera bianca. Tuttavia oggi ha partecipato all'intero allenamento con la rosa, ancora "orfana" di Marusic e Vecino, i due nazionali utilizzati ieri da Montenegro e Uruguay, informa LaLazioSiamoNoi.it.