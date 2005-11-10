Lazio, inizia l'era Gattuso: domani incontro con Lotito e Fabiani. Quattro i profili monitorati

Ci siamo. Sta per iniziare l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Dopo al separazione con Maurizio Sarri, il club della Capitale ha optato per l'ingaggio dell'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra per rilanciare le ambizioni europee dopo due anni rimasti a guardare le coppe dal divano. Una scelta coraggiosa ma allo stesso tempo stimolante per l'ex centrocampista campione del mondo che è pronto a ridisegnare la squadra biancoceleste a sua immagine e somiglianza.

Domani incontro con Lotito e Fabiani

Ancora pochi giorni e poi ci sarà l'ufficialità con l'arrivo a Formello del mister. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, ci sarà subito un incontro nel quartier generale biancoceleste, probabilmente domani, con il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani per fare il punto della situazione e chiarire cose serve dal mercato per andare a rinforzare l'organico a disposizione.

Quattro profili monitorati da Gattuso

E il quotidiano oggi in edicola poi pone l’attenzione su quattro profili che saranno a disposizione dell’allenatore anche la prossima stagione con Gattuso chiamato a rilanciarli. Si tratta di Petar Ratkov, Fisayo Dele-Bashiru, Adrian Przyborek e Samuel Gigot. L’intenzione è quella di valutarli nel corso dell’inizio della preparazione prima di prendere una decisione definitiva sul loro futuro.