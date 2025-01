Lazio, Isaksen in bilico: c'è l'offerta dell'Olympiacos. Per sostituirlo il sogno è Ngonge

La Lazio valuta il futuro di Gustav Isaksen, con il giocatore che potrebbe lasciare Formello in caso di un’offerta ritenuta adeguata. L’Olympiacos ha avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ma il club biancoceleste insiste per ottenere l’obbligo di riscatto. Questa condizione è indispensabile per non perdere i benefici fiscali garantiti dal Decreto Crescita.

Nel frattempo, la società monitora le alternative. Cyril Ngonge, secondo il Corriere dello Sport, sogna di vestire la maglia biancoceleste e ha chiesto al Napoli di temporeggiare. Dalla Francia arrivano suggestioni interessanti per il futuro. L’Équipe ha rilanciato il nome di Tidiam Gomis, giovane esterno classe 2006 del Caen, attualmente in Ligue 2. Il francese, in scadenza di contratto a giugno, è uno dei profili seguiti dalla Lazio per rinforzare il reparto offensivo con un investimento a basso costo.

Non è tutto: nei giorni scorsi è spuntata anche la candidatura di Julien Ponceau, trequartista 24enne del Lorient. Anche lui milita in Ligue 2 ed è in scadenza di contratto a giugno. Entrambi i giocatori potrebbero rappresentare opzioni low cost, in linea con le strategie di mercato della società biancoceleste. Il mercato della Lazio continua a essere in fermento, con Fabiani e Lotito pronti cogliere le giuste opportunità, senza perdere di vista la necessità di muoversi con precisione tra cessioni e acquisti.