Gran contropiede della Lazio, Isaksen pareggia i conti a Cremona al 53'

Pareggio della Lazio con Gustav Isaksen al 53'. Gran ripartenza dei biancocelesti nella quale ha un ruolo decisivo Nuno Tavares. Il portoghese sprigiona tutta la sua potenza e velocità prendendo palla dalla sua area e avanzando fino al limite di quella della Cremonese: passaggio a Noslin a centro area, con l'olandese che vede inserirsi alla sua destra Isaksen e lo serve, tiro del danese e palla in rete.