TMW Lazio, Lotito vuole blindare Baroni: avviati i contatti per il rinnovo fino al 2028

Un inizio di stagione da sogno, con 31 punti fatti nelle prime quindici giornate di Serie A e il primato in Europa League, con quattro successi e un pareggio. La Lazio sogna in grande e tanti meriti sono sicuramente di Marco Baroni, tecnico arrivato in estate dopo il terremoto causato dalle incomprensioni con Igor Tudor che a sua volta aveva sostituito Maurizio Sarri durante la scorsa annata. La squadra gira come meglio non potrebbe a prescindere dagli interpreti e l'allenatore è riuscito a creare un'alchimia che sta facendo andare tutto a cento all'ora. Ecco perché Claudio Lotito, presidente biancoceleste, ha intenzione di blindare l'ex Hellas Verona, che attualmente ha il contratto in scadenza nel 2026.

Contatti per il rinnovo.

Nonostante non ci sia dunque fretta, visto che manca più di un anno, la società capitolina e l'allenatore hanno iniziato a parlare per gettare le basi per un prolungamento, con tanto di adeguamento dell'ingaggio. L'intenzione della Lazio è quella di rinnovare il contratto con Marco Baroni fino al 30 giugno 2028 e nelle prossime settimane si continuerà a trattare, con la fumata bianca che non dovrebbe comunque tardare ad arrivare.

La volontà di entrambi.

Dopo una carriera trascorsa in club che avevano come obiettivo massimo quello di salvarsi Baroni ha avuto la sua grande occasione alla Lazio e fino a questo momento la sta sfruttando al meglio. Facile pensare dunque che la sua volontà sia quella di proseguire la sua avventura nella Capitale, con le parti che sono dunque della stessa idea. In attesa del rinnovo.