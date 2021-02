Lazio, Luis Alberto al 45': "Oggi la gara più importante per noi. L'esultanza è per mio figlio"

Autore del gol che sta decidendo Lazio-Sampdoria, Luis Alberto ha parlato così ai microfoni di Sky Sport all'intervallo del match: "Sappiamo che oggi è la partita più importante per il nostro obiettivo, che è tornare in Champions. Dobbiamo continuare così, altrimenti ci passano sopra. L'esultanza è per mio figlio, quando sono uscito di casa mi ha detto di esultare come Spiderman (ride, ndr)".