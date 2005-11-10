TMW Lazio, il mercato parla spagnolo: per la difesa pista Arnau Martinez. Ma prima serve l'addio di Gila

La Lazio lavora sul mercato in entrata, ma non può finalizzare nulla che non sia un prestito o un affare a parametro zero prima di una cessione: è la maledizione del mercato a saldo zero. Quello che esce, deve prima entrare: ecco perché sarà fondamentale delineare il prima possibile i contorni dell'affare che dovrebbe portare Mario Gila al Napoli, squadra che sembra la più vicina al roccioso centrale spagnolo lanciato da Sarri nella sua prima avventura in biancoceleste.

Una volta ceduto ufficialmente il centrale e incassati i milioni necessari a modificare il valore 'zero' dal bilancio, si potrà operare in entrata: sono diverse le necessità per la rosa che a breve sarà affidata a Gennaro Gattuso, ad iniziare da un nuovo centrale che andrà a sostituire Gila, ma anche due attaccanti (un esterno e un centravanti) e un laterale difensivo. A centrocampo invece l'arrivo di Asp Jensen dà modo di aumentare le scelte e ampliare le caratteristiche degli interpreti senza perdere nulla a livello numerico, considerando l'addio già consumatosi con Basic.

Il nome forte per la difesa è ancora una volta spagnolo e gioca nel Girona, fresco di retrocessione dalla Liga: Arnau Martinez è l'obiettivo principale di Fabiani, che vorrebbe sfruttare la caduta in Segunda dei catalani e il contratto del laterale, in scadenza a giugno 2027, per portarlo a Roma ad un prezzo di favore.