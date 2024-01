Lazio, nome nuovo dalla Germania: sondaggio col 'Gladbach per Neuhaus

Nome nuovo per il centrocampo della Lazio riportato dall'edizione tedesca di Sky Sport, secondo cui i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Neuhaus. Il 26enne lascerà il Borussia Moenchengladbach in questa finestra di mercato invernale e una delle squadre maggiormente interessate sarebbe proprio la Lazio, alla ricerca di nuove soluzioni da regalare a Maurizio Sarri per le rotazioni a centrocampo.

Il giocatore, si legge, non è soddisfatto del ruolo di secondo piano avuto nella squadra in questa stagione e per questo motivo avrebbe chiesto il trasferimento con l'obiettivo di trovare maggiore continuità già a gennaio, col 'Gladbach che avrebbe accettato la sua richiesta e sarebbe pronto ad ascoltare proposte per il suo cartellino.

Le trattative con i club interessati sarebbero già iniziate, con la società tedesca che ha aperto alla sua partenza in prestito con opzione di acquisto al termine della stagione. In campionato Neuhaus ha messo insieme un totale di 13 presenze, di cui solo 7 da titolare, mettendo a referto 3 gol, oltre a 3 apparizioni in Coppa di Germania. Oltre alla Lazio, su di lui è segnalato anche il Siviglia che dopo l'arrivo dall'Inter di Lucien Agoume ha tutta l'intenzione di portare un altro centrocampista al Sanchez-Pizjuan in questa campagna trasferimenti invernale.