Lazio, oggi esami strumentali per Pedro. Sarri spera di riaverlo per il match contro la Juventus

Giornata di esami clinici per l'attaccante della Lazio Pedro. Lo spagnolo, riporta Lalaziosiamonoi, nelle scorse si è presentato alla clinica Paideia per ulteriori accertamenti strumentali al polpaccio dopo il problema che lo ha costretto ai box per diverse settimane. La speranza di Sarri è quella di riaverlo a disposizione già a partire da domani, quando la squadra riprenderà la preparazione in vista del match di luned' prossimo contro la Juventus.