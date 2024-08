Lazio, Patric: "Baroni è un mix tra Sarri e Tudor. Zaccagni merita la fascia da capitano"

vedi letture

Al termine dell’amichevole vinta 2-0 contro il Frosinone è intervenuto sui canali ufficiali biancocelesti il difensore della Lazio Patric. Queste le sue parole: "Oggi a livello di costruzione e di lavoro tra le linee non siamo stati molto brillanti, mi è piaciuta la capacità di rubare palla nella loro metà campo. Questa può essere una nostra forza, era difficile fare gol costruendo dal basso e questa deve essere una delle nostre forze, anche rischiando tanto giocando alti con la linea a contrario di quanto facevamo con Sarri dove la linea era più coperta. Così facendo però possiamo creare tante palle gol, nelle altre fasi non siamo stati tanto lucidi ma è importante prendere fiducia, penso che sia la strada giusta”.

Ti sta piacendo questa nuova Lazio che sta nascendo?

“Sì, è presto per parlare di questo ma sono molto fiducioso. Vedo un metodo di lavoro molto buono con gente molto umile che è arrivata e che ha voglia di crescere. Qui non c’è tempo, devono essere veloci ad ambientarsi e si stanno mettendo tutti a disposizione con grande umiltà. Speriamo di partire bene, ci serve fiducia altrimenti siamo morti. Il metodo di lavoro ci sta piacendo”.

Come hai ritrovato Zaccagni?

“Lasciando stare la fascia su Mattia ho solo belle parole, è un ragazzo che tiene tanto al calcio e non solo alla Lazio. Vive solo per il pallone e si prende responsabilità, non solo come calciatore ma come uomo. Merita il riconoscimento della fascia, speriamo possa darci una mano come sempre”.

Cosa si aspetta Patric da questa stagione?

“Io spero di dare il contributo in quello che posso aiutare la Lazio, sono sempre a disposizione e penso che dobbiamo sapere tutti il nostro ruolo e metterci al 100% a disposizione della squadra. So qual è il mio ruolo e spero di poter mettere in campo la miglior versione di me”.

Baroni è un mix di quello che avete provato tra Sarri e Tudor?

“Sì, penso che ognuno ha la sua maniera di allenare. Nel pressing alto si sta vedendo che rischi dietro ma hai tanto beneficio davanti, devi sapere cosa vuoi e questa maniera di vedere il calcio mi piace. Siamo fiduciosi e speriamo di arrivare al punto che vuole il mister”.