Lazio, per la porta Carnesecchi resta in pole. Ma spunta l'idea Maximiliano del Granada

Marco Carnesecchi resta in pole position per il ruolo di nuovo portiere della Lazio ma, stando a LaLazioSiamoNoi, la società biancoceleste starebbe valutando anche un altro profilo, il portoghese Luis Maximiliano. Classe '99, Maximiliano è appena retrocesso in Segunda con il Granada e avrebbe chiesto la cessione. Il portoghese potrebbe essere un'occasione di mercato e la Lazio sta valutando la situazione, nonostante Carnesecchi resti l'obiettivo principale.