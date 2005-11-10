Lazio, Pinamonti risponde presente: il centravanti è recuperato e ci sarà col Milan

Andrea Pinamonti ha recuperato dal duro colpo alla caviglia di Udine e domani guiderà l'attacco della Lazio contro il Milan all'Olimpico

Sorride Gennaro Gattuso e il merito è di Andrea Pinamonti. A 48 ore dalla sfida contro il Milan nell'allenamento di ieri il centravanti classe '99 è tornato a lavorare con la squadra e oggi, salvo clamorose sorprese, guiderà l'attacco nella rifinitura di Formello. L'ex Sassuolo dunque sarà nuovamente titolare dopo l'esordio dal primo minuto di Udine nonostante il duro colpo alla caviglia che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca a inizio ripresa. Con il recupero di Pinamonti rimane di fatto un solo dubbio di formazione per Gennaro Gattuso, con Noslin che a questo punto si prepara a entrare a gara in corso. Il dubbio riguarda la fascia destra nel tridente completato da Zaccagni, con Isaksen che rimane in vantaggio su Cancellieri.

Lazio, Gattuso non tocca la difesa. A centrocampo scelte obbligate

Nonostante sia arrivato il primo gol subito in questa Serie A, Gennaro Gattuso non ha alcuna intenzione di modificare il quartetto difensivo visto a Udine. In attesa del recupero di Marusic, che dovrebbe rientrare dopo la sosta, sarà ancora Floriani Mussolini a occupare la fascia destra con Doekhi e Provstgaard davanti a Mandas, Nessun dubbio a sinistra, con Tavares che sta bene e che giocherà dall'inizio mentre si dovrà ancora aspettare per l'esordio da titolare di Sutalo al centro. Non ci sono dubbi anche a centrocampo, ma perché Gattuso di fatto non ha scelta. Frattesi e Taylor agiranno ai lati di Belahyane, unica soluzione in regia viste le assenze di Cataldi e Rovella. Partirà dalla panchina Gudmundsson, che potrebbe avere spazio come a Udine ed essere utilizzato come jolly a gara in corso.