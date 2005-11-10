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Juventus, Sarr tenta il recupero: per McKennie e Cambiaso si va verso il forfait

Juventus, Sarr tenta il recupero: per McKennie e Cambiaso si va verso il forfait TUTTOmercatoWEB
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Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Juventus, Spalletti valuta le condizioni di Sarr. Douglas Luiz torna in Nazionale, mentre Koopmeiners è chiamato al rilancio

La Juventus, ieri, si è ritrovata in mattinata alla Continassa per preparare la gara contro il Sassuolo. Per Spalletti è arrivata una buona notizia, visto che Sarr ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Per quanto riguarda Cambiaso e McKennie, invece, entrambi hanno lavorato a parte. Anche se le sensazioni per loro non sono positive. Cambiaso potrebbe tornare dopo la sosta, mentre McKennie va verso il forfait per il match di domenica. Spalletti, in vista della sfida contro il Sassuolo, deve far fronte a tante assenze e, almeno per il momento, il gruppo è davvero risicato. Oggi ci sarà un’altra seduta di allenamento, ma se McKennie e Cambiaso non saranno almeno parzialmente in gruppo, appare difficile che possano essere convocati per domenica.

La rinascita di Douglas Luiz

Questa estate Douglas Luiz è tornato alla Continassa dopo il prestito all’Aston Villa e con alle spalle due anni difficili. Ma tra il brasiliano e Spalletti si è subito instaurato un buon feeling. Douglas Luiz è sempre stato schierato tra i titolari nelle amichevoli estive e ha sfruttato al meglio queste occasioni per mettere in risalto le sue qualità. Il brasiliano si è così guadagnato la conferma e Spalletti, con l’inizio del campionato, gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Adesso per Douglas Luiz è arrivata un’altra bella soddisfazione. Carlo Ancelotti, infatti, lo ha convocato per le prossime amichevoli che il Brasile giocherà nella pausa a cavallo tra settembre e ottobre. Di certo in casa Juventus c’è soddisfazione per questa chiamata, ma per Douglas Luiz la trasferta con la Seleçao sarà piuttosto dispendiosa. Il Brasile sarà impegnato tra Australia e India e perciò il giocatore della Juventus dovrà sobbarcarsi un viaggio di 22 ore sia all’andata che al ritorno. Perciò, quando rientrerà a Torino, Spalletti dovrà valutare con attenzione il recupero di Douglas Luiz, perché una trasferta così lunga sarà complicata da smaltire.

La Juventus spera nel rilancio di Koopmeiners

L’assenza di Manuel Locatelli per la Juventus è piuttosto pesante. Il capitano bianconero è sicuramente l’equilibratore della squadra e un giocatore con le sue caratteristiche nella rosa juventina non c’è. La soluzione più logica per Spalletti è quella di inserire Koopmeiners. L’olandese ha avuto un buon inizio di stagione, con un gol e un assist. Adesso è chiamato a dare seguito a quanto fatto fino ad ora. La speranza è che Koopmeiners si sia tolto di dosso quell’ansia che lo ha condizionato nelle ultime due stagioni. L’olandese ora è chiamato a prendersi di nuovo sulle spalle il centrocampo bianconero insieme a Douglas Luiz, anche perché per il momento Spalletti non ha alternative. McKennie è ancora fermo ai box e Sarr, anche se dovesse recuperare, non potrebbe giocare di certo dal primo minuto. Tra le alternative resta anche il giovane Owusu, che però non ha ancora esordito in Serie A. Non è poi nemmeno da escludere che Spalletti possa inventarsi qualcosa, ma per il momento si va verso una soluzione più logica, ovvero Koopmeiners-Douglas Luiz.

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