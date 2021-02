Lazio, rinnovo con bonus scudetto per Inzaghi: c'era già ma ora ha un'altra valenza

All'interno dell'accordo per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, Lotito ha previsto un bonus non solo per la zona Champions ma anche per lo scudetto. Un bonus che era previsto anche nel precedente accordo, ma allora sembrava una trovata estemporanea, ora assume decisamente un'altra valenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.