Lazio, riprende quota la trattativa per Brescianini. Apertura della Fiorentina
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Il centrocampista è gradito a Gattuso, col quale ha lavorato nella Primavera del Milan. Possibile il prestito senza obbligo di riscatto
La Lazio insiste per Marco Brescianini per rinforza il centrocampo. Riprende quota la trattativa con la Fiorentina per il giocatore. Apertura dei viola alla cessione del prestito senza obbligo di riscatto, formula che consentirebbe alla Lazio di poter rispettare i paletti imposti sul calciomercato in entrata.
Brescianini di nuovo da Gattuso?
Si attende la risposta del giocatore, che con Gattuso ha già lavorato nella Primavera del Milan. 26 anni, Brescianini è stato riscattato dai viola per 10 milioni, dopo il prestito iniziale di 6 mesi. Con la maglia della Fiorentina ha raccolto 18 presenze, segnando un gol. Il suo contratto con i gigliati scade nel 2030.
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