Lazio, Sarri chiama Romagnoli: il club vuole trattenerlo con o senza rinnovo di contratto

vedi letture

Alla fine niente Arabia Saudita per Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio resterà nella capitale. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il club biancoceleste vuole tenere il suo difensore centrale e decisiva sarebbe stata la telefonata di Maurizio Sarri, si legge, che lo considera il punto fermo della sua retroguardia. La società del presidente Lotito infatti è pronta a blindare il suo giocatore che andrà però in scadenza di contratto il 30 giugno del 2027.

Rischio perderlo a parametro zero

Il club da una parte mette sul piatto un contratto fino al 2029, quindi rinnovo biennale rispetto a quello già in essere, con un ingaggio che non dovrebbe andare oltre i tre milioni di euro a stagione. E’ questo il nodo che in questo momento sta rallentando le trattative ma non sarebbe da escludere un proseguimento delle discussioni e, pur di trattenerlo, la Lazio sarebbe anche disposta a perdere il ragazzo a parametro zero.

Coppia con Gila in difesa

Certamente il ritorno di Sarri in panchina può aver dato nuovo impulso ad una trattativa che fino a questo momento sembrava comunque ferma. Romagnoli infatti ha già avuto rassicurazioni che l'anno prossimo farà coppia in campo con Gila e resta un punto fermo della squadra.