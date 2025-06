Ufficiale Pergolettese, mister Curioni confermato anche per la prossima stagione

Tramite il comunicato ufficiale che riportiamo di seguito la Pergolettese ha annunciato la riconferma di mister Giacomo Curioni dopo la salvezza raggiunta nella stagione appena conclusa:

UFFICIALE: RICONFERMATO MISTER GIACOMO CURIONI

L'U.S. PERGOLETTESE 1932 comunica ufficialmente la riconferma dell'allenatore

GIACOMO CURIONI sulla panchina della prima squadra, anche per la prossima stagione sportiva 2025/26. Un meritato premio per il gran lavoro fatto nello scorso campionato, culminato con il raggiungimento della salvezza e per la grande professionalità dimostrata. Nei prossimi giorni sarà comunicato lo staff tecnico che lo affiancherà per la prossima stagione sportiva.

Presente il Presidente Massimiliano Marinelli che ha coi commentato:

"Oggi abbiamo confermato con grande gioia mister Curioni, dopo il grande contributo che ha dato per la salvezza. Siamo contenti della scelta e adesso ci concentreremo sulla rosa da consegnare al mister."

Alla firma del contratto con il Presidente anche l'Amministratore Mauro Duca:

"Siamo contentissimi di iniziare la nuova stagione con il mister per due motivi principali. Il primo perché ha accettato la sfida nella scorsa stagione in una situazione complicata e ha raggiunto l'obiettivo della salvezza con grande maestria e questo gli fa onore. Il secondo è per la serietà e professionalità dimostrata: crediamo fortemente che sia la persona giusta per noi: cercheremo di dargli una squadra all'altezza.

Inoltre è motivo d’orgoglio per noi che abbia accettato di ripartire ancora con noi”.