Lazio, Sarri può pescare nel 'suo' Empoli: piace Baldanzi, ma soprattutto Fazzini

Il Messaggero di oggi parla anche di possibili operazioni in ottica futura per la Lazio: Sarri infatti potrebbe pescare nel vivaio dell'Empoli, che ovviamente conosce perfettamente, per rafforzare la rosa a propria disposizione. Occhio ai baby Tommaso Baldanzi e soprattutto Jacopo Fazzini, che a centrocampo sarebbe un'alternativa importante da poter ruotare coi titolarissimi.