Lazio, Sarri: "Sbagliata solo la gara di Firenze nell'ultimo mese e mezzo"

Protagonista dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli, Maurizio Sarri ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Questa squadra nell'ultimo mese e mezzo ha sbagliato solo la gara di Firenze. Ai ragazzi ho detto che le partite vanno aggredite e non subite. Fare una gara qui con il pensiero di mercoledì, sarebbe stato controproducente. Fino al 65', se il risultato fosse stato più tondo non sarebbe stato sbagliato".

Dopo una prestazione così si vede una luce in fondo al tunnel?

"La stagione è stata pesante, dentro la pesantezza ci sono state anche soddisfazioni. Abbiamo vinto due gare con il Milan, una volta con la Juventus e ora vinto a Napoli. Più che altro ci sono segnali di miglioramento da parte di singoli oltre alla squadra".

La squadra si sta evolvendo?

"Io penso sia un adattamento alle caratteristiche dei nostri giocatori. Non abbiamo palleggiatori, ma tanti giocatori che hanno strappi e che fanno un calcio più veloce".

Taylor è una mezz'ala che le piace?

"Mi fai venire dei ricordi piacevoli, uscendo dal campo ho visto Hamsik che era tutto ciò che volevo da una mezz'ala. Taylor è un ragazzo intelligente, ha avuto un impatto importante con il calcio italiano. Fa un campionato così, non magari il più bello del mondo ma sicuramente uno dei più intensi e va bene".

Cancellieri sta crescendo anche in questa fase?

"Pensando a questa partita, i tre davanti sembravano i tre più adatti per questo tipo di partita. Fisicamente ha qualità immense, tecnicamente può migliorare anche nelle scelte".