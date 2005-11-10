Lazio, serve un nuovo centravanti per Gattuso: piace Broja, i dettagli dell'affare

La Lazio ripartirà da Gennaro Gattuso e da un nuovo numero nove. Lotito sa che dovrà mettere a disposizione dell'allenatore italiano un centravanti che sia in grado di far reparto da solo, di difendere il pallone per far salire la squadra, ma anche di fare gol. Secondo l'edizione locale de La Repubblica, un nome buono per i biancocelesti è quello di Armando Broja, attaccante del Burnley retrocesso in Championship.

Il 24enne albanese non vuole restare e spinge per lasciare il club. La valutazione che ne fa la società d'Oltremanica è di circa 12 milioni di euro e l'affare è possibile anche in prestito, strada più percorribile per la Lazio, fissando comunque il riscatto intorno a quella cifra. Tra i profili italiani invece intriga Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari che è stato accostato a tante big.