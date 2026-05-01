TMW Ricordate Armando Broja? Al Burnley non ha funzionato: piace a Parma e Udinese

Il Burnley che stasera sarà in campo contro il Leeds per l'anticipo della 35esima giornata di Premier League non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Nell'ultimo turno i clarets al termine della gara persa 0-1 contro il Manchester City hanno dovuto alzare bandiera bianca, hanno rimediato la matematica retrocessione in Championship. Fatale il quarto ko consecutivo, troppe 22 sconfitte in 34 partite per pensare di salvarsi. Una retrocessione che arriva un anno dopo la promozione, un su e giù che va avanti ininterrottamente da cinque anni.

Nell'ultima partita con Scott Parker in panchina, manager ieri sostituito da Michael Jackson, non c'era tra i titolari Armando Broja. L'attaccante albanese che in passato fu vicino alle big di Serie A è entrato solo all'82esimo al posto di Flemming. Otto minuti perdibili esattamente come il resto della stagione. Parlano chiaro infatti i numeri dell'annata del centravanti classe 2001: 23 presenze in Premier League e un solo gol realizzato. Una rete arrivata ormai più di quattro mesi fa, nell'1-1 del 20 dicembre contro il Bournemouth. Poi più il nulla.

E dire che le premesse erano ben diverse perché il Burnley la scorsa estate l'ha strappato al Chelsea con un investimento importante. Ha pagato 23 milioni di euro per il suo cartellino e ha fatto firmare al calciatore un contratto fino al 30 giugno 2030 con ingaggio da più di due milioni e mezzo e stagione.

Un anno dopo però l'avventura sembra già agli sgoccioli ed ecco perché quello di Broja la prossima estate sarà nome da attenzionare sul mercato, lo sarà anche perché potrebbe muoversi a titolo temporaneo. Prima del suo trasferimento al Burnley, Parma e Udinese avevano mostrato interesse e il suo nome oggi resta sul tavolo. Tornerà d'attualità soprattutto se tra un paio di mesi dovessero partire Mateo Pellegrino e Keinan Davis.