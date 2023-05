Lazio, striscione della Nord per Radu: "15 anni di battaglie con l'aquila sul petto, uno di noi"

C'è anche Stefan Radu in campo per la festa che ricorda i 10 anni dalla vittoria della Coppa Italia 2013 ai danni della Roma. Quella di oggi sarà l'ultima in biancoceleste dell'esperto difensore rumeno (non è in campo dal 1'), omaggiato dalla Curva Nord con uno striscione: "15 anni di battaglie con l'aquila sul petto. Un combattente, uno di noi. Stefan Radu laziale a vita!".