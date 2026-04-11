Lazio su Diogo Leite, ma chiede 2 milioni. Occhi anche su due giovanissimi del River Plate

In casa Lazio il tormentone legato a Diogo Leite continua a vivere di strappi e frenate. Come riferito dal Corriere dello Sport, quella che sembrava una trattativa in dirittura d'arrivo è tornata in una fase di stallo, in un susseguirsi di "dentro o fuori". Il difensore dell'Union Berlino rappresenta un'occasione ghiotta, dato che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, permettendogli di muoversi a parametro zero.

Ma il clima attorno al portoghese resta incerto: dopo che il DS Fabiani aveva ammesso i contatti avviati a gennaio, era arrivata la secca smentita dell'agente del calciatore, che aveva negato l'esistenza di accordi precostituiti. Nonostante il gioco delle parti, l'apprezzamento tecnico della Lazio per il classe '99 è confermato, ma lo scoglio principale resta economico. Si discute sulle commissioni e sulle richieste d'ingaggio del giocatore, che punta a un contratto da 2 milioni di euro annui, forte del suo status di svincolato.

Mentre il fronte Leite resta incerto, i radar biancocelesti si sono spostati con decisione verso l'Argentina, precisamente in casa River Plate. Il classe 2003 Lautaro Rivero è il nome caldo per la difesa. Più giovane di Leite e blindato da un contratto fino al 2028, richiederebbe un investimento diretto per il cartellino. Il ragazzo è un mancino naturale e piace molto anche all'Inter. Non solo difesa, la Lazio guarda anche all'attacco. Il giovanissimo Ian Subiabre classe 2007, capace di svariare su entrambe le corsie, ha già messo a referto 12 presenze, un gol e due assist nel Torneo d'Apertura, attirando l'attenzione degli osservatori capitolini.