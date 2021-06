Lazio, summit di mercato fra Tare e Sarri: servono 5-6 acquisti, Correa può partire

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è in programma un incontro fra Tare e Maurizio Sarri per definire le strategie di mercato della Lazio. In linea di massima - si legge - sono stati concordati circa 5-6 acquisti, ma il numero finale è legato alle cessioni: un difensore centrale (due se Vavro non convincerà il tecnico in ritiro), un esterno a sinistra (il jolly Hysaj è il prescelto), un doppio colpo a centrocampo e un'esterno davanti, due se partirà Correa. Per quanto riguarda i big, il Tucu è l'unico che potrebbe essere ceduto per fare casa, Sarri vuole ripartire da Milinkovic-Savic e Luis Alberto.