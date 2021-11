Lazio, tra due giorni c'è il Marsiglia. E si apre un caso diplomatico con la Francia

Chiuso un caso, con l'Atalanta che ha comunicato di aver identificato i tifosi che hanno lanciato oggetti a Reina (oggi il giudice sportivo dovrebbe chiudere la curva), ecco che per la Lazio se ne apre un altro. Diverso, più grande. Uno scontro diplomatico che riguarda l'intero Paese e la Francia. Tutto per una partita di calcio, la gara con il Marsiglia di giovedì sera (ore 21), 4a giornata d'Europa League.

Ieri mattina, l'inizio della vicenda, con l'ordinanza del Ministero dell'Interno francese, che ha vietato la trasferta al Velodrome ai tifosi laziali. Il provvedimento era già noto ed era prevedibile: anche due settimane fa, all'andata, era stato chiuso il settore ospiti dell'Olimpico per i francesi. Il nodo della questione però è un altro ed è nella decisione del ministro Gerald Darmanin di proibire anche l'ingresso in tutta Francia ai laziali o a chi "si presenta come tale". In più, a indignare la Lazio e tutta la tifoseria, la motivazione alla base della misura precauzionale: i "ricorrenti comportamenti violenti tenuti da certi tifosi nei pressi dello stadio e nei centri delle città che ospitano le partite", oltre "alla ripetuta intonazione di canti fascisti e all'esibizione di saluti romani".

La notizia si è diffusa nella tarda mattinata e a Formello è calato il gelo. Sconforto, rabbia e delusione per "un’offesa gratuita a tutta la tifoseria biancoceleste ed alla società stessa, che ha sempre combattuto con azioni concrete i comportamenti violenti ed ogni tipo di discriminazione, dentro e fuori gli stadi". Lo ha scritto la società in una nota ufficiale, che si concludeva con una richiesta d'intervento alle autorità e all'ambasciata italiana a Parigi. "Ci attendiamo un chiarimento da parte delle istituzioni francesi ed una presa di posizione netta della nostra diplomazia verso espressioni di qualunquismo che dovrebbero indignare tutti gli italiani, a prescindere dall’essere tifosi o meno e dai colori delle proprie bandiere".

Oggi arriveranno novità, in attesa che poi Marsiglia e Lazio scendano in campo in una partita decisiva per la qualificazione al turno successivo di Europa League.