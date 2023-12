Lazio, Vecino si è allenato a parte. Luis Alberto in dubbio per Verona, torna Zaccagni

Lazio subito in campo, nella giornata di oggi, dopo il successo di Coppa Italia contro il Genoa. La squadra di Maurizio Sarri ha svolto una seduta di scarico, rimandando alla giornata di domani l'inizio della preparazione alla gara contro il Verona.

Al lavoro col gruppo non ha preso parte Matias Vecino, che ha svolto una seduta a parte. Per il delicato match del Bentegosi, racconta Lalaziosiamonoi, torneranno certamente a disposizione Zaccagni e Casale che hanno recuperato dai rispettivi infortuni all'anca e agli adduttori. Resta da valutare invece Luis Alberto che, dopo l'affaticamento accusato contro il Cagliari, è rimasto ancora a riposo ma la speranza dello staff biancoceleste è quella di recuperarlo per sabato.