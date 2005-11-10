Lazio, visite mediche di inizio stagione. Presenti anche Galassi e Pedraza
Bruno Galassi si avvicina sempre più alla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista, che all'occorrenza può giocare anche da difensore centrale, è arrivato da poco all'Isokinetic per svolgere le visite mediche con il club capitolino per poi mettere la firma sul suo contratto con i biancocelesti.
Le cifre dell'operazione tra la Lazio e il Real Madrid
La Lazio verserà nelle casse del Real Madrid circa 4 milioni di euro e il club spagnolo manterrà anche il 50% sulla futura rivendita. Un'operazione che ricorda molto quella relativa a Mario Gila ma anche, anche se in un club diverso, quella che ha portato Nico Paz al Como, prima dell'acquisto di pochi giorni fa in un'altra operazione, slegata dalla precedente.
Presente anche Pedraza.
Insieme a Galassi ci sono poi anche tanti altri giocatori della Lazio all'Isokinetic, pronti per le visite mediche di inizio stagione. Tra loro anche Pedraza, ufficializzato una settimana fa dal club di Lotito e arrivato a parametro zero dal Villarreal, dopo che la stessa Lazio aveva provato a portarlo a Roma già durante lo scorso mercato di gennaio. Presenti anche capitan Zaccagni e Manuel Lazzari, con il terzino che ha già lasciato la clinica dopo aver effettuato i test.