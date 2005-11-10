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Lazio, Galassi a Formello per le visite mediche: firmerà un quadriennale. I dettagli

Lazio, Galassi a Formello per le visite mediche: firmerà un quadriennale. I dettagli TUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 16:45Serie A

Bruno Galassi è sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giovane centrocampista, ma all'occorrenza anche difensore centrale, classe 2007 è infatti a Formello per svolgere le visite mediche con il club biancoceleste prima di firmare il contratto che lo legherà ai capitolini per le prossime quattro stagioni, ovvero fino al 30 giugno 2030.

Le cifre dell'affare

La Lazio verserà nelle casse del Real Madrid circa 4 milioni di euro e il club spagnolo manterrà anche il 50% sulla futura rivendita. Un'operazione che ricorda molto quella relativa a Mario Gila ma anche, anche se in un club diverso, quella che ha portato Nico Paz al Como, prima dell'acquisto di pochi giorni fa in un'altra operazione, slegata dalla precedente.

Fonte Giacomo Iacobellis
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