Le mani americane sulla Serie A: ritratto di Commisso, l'impero Mediacom per il Rinascimento

Nato in Calabria, Rocco Benito Commisso si trasferisce negli Stati Uniti d'America all'età di 12 anni con la madre e due sorelle per raggiungere il padre Giuseppe, falegname in Pennsylvania. Dopo un anno la famiglia si trasferisce a New York, nel Bronx. Arrivato dal nulla, in America costruisce un vero e proprio impero: fonda Mediacom nell'autorimessa di casa sua nell'estate del 1995. Inizialmente Mediacom acquisisce i sistemi via cavo nelle comunità americane più piccole finché, nel 2000, apre le porte della società a nuovi investitori quotandola in Borsa a Wall Street, portando l'azienda, concentrata in particolare nelle regioni del Midwest e del Sudest, all'ottavo posto fra gli operatori via cavo negli Stati Uniti con un fatturato annuo di oltre 1,6 miliardi di dollari. Nel marzo 2011 la società viene privatizzata e posta sotto il controllo di Commisso, proprietario di circa l'87% delle quote societarie. All'agosto 2020 il patrimonio è di 9,05 miliardi di dollari.

La Fiorentina con Commisso Acquista il club nell'estate del 2019 dalla famiglia Della Valle e sin dai primi giorni è un braccio di ferro con le amministrazioni territoriali per la questione stadio. Intanto ha inaugurato il Viola Park, il futuro centro sportivo della Fiorentina per un investimento da 85 milioni di euro. Le ambizioni però non vengono ripagate sul campo dai suoi: la sua Fiorentina non fa di meglio che lottare a lungo per la salvezza e restare nel guado di metà classifica nonostante il settimo monte ingaggi del campionato.

Nome Rocco Commisso

Nato a Marina di Gioiosa Ionica, Italia, 1949

Squadra di proprietà Fiorentina, NY Cosmos

Investimenti Mediacom (comunicazioni)