Le pagelle del Crotone - Simy da record, ma non basta. Golemic concede troppo

Cordaz 6 - Probabilmente è uno dei portieri più sollecitati del campionato. Dopo pochi minuti salva su Immobile, può fare poco sulle tre reti subite. Sempre reattivo, bene anche su una doppia deviazione in area.

Magallan 6 - La sua partita non inizia nel migliore dei modi: resta troppo alto e lascia campo a Immobile, un cliente per niente facile. Si fa parzialmente perdonare con il passaggio decisivo per Simy in occasione del primo gol. (Dal 46’ Djidji 6 - Si prende qualche rischio di troppo, ma dà maggiore sicurezza ai suoi).

Golemic 5 - Rimane alto sul primo gol della Lazio, quando Immobile si muove sulla linea rischia sempre. Male sul gol di Caicedo, perde completamente la marcatura.

Luperto 5,5 - Si dispera sul gol di Milinkovic-Savic, ogni volta che la Lazio sfonda dalle sue parti rischia qualcosa. Il momento non è dei migliori, ma l’impegno non manca.

Pereira 5,5 - La situazione sulla corsia destra non è di certo tra le migliori, sbaglia diversi palloni e non riesce quasi mai a bloccare Fares. Fa parecchia fatica e si nota col passare dei minuti. (Dal 71’ Benali 6 - Si mette in cabina di regia e prova a creare gioco nel momento cruciale della sfida).

Messias 6,5 - La salvezza è praticamente impossibile, ma bisogna affidarsi alla qualità e alla classe del numero 30. Giocate offensive e tanta qualità, quando può aiuta anche in difesa. Per poco non segna un gran gol, si procura il rigore del 2-2.

Petriccione 6 - Si mette in cabina di regia e gestisce bene i palloni che passano dalle sue parti, prova anche a verticalizzare quando ci sono spazi. Tanto sacrificio, non si tira mai indietro. (Dall’88’ Di Carmine s.v.)

Molina 5,5 - In alcuni casi sembra esagerare con qualche tocco di troppo, ma pulisce bene parecchi palloni. Tanto sacrificio, ma l’intensità cala col passare dei minuti.

Reca 5 - In difesa inizia malissimo, Milinkovic-Savic ringrazia e sblocca il match dopo 12’. Col passare dei minuti cresce e riesce a chiudere meglio le sortite offensive da parte dei padroni di casa, ma alcune disattenzioni pesano parecchio. (Dal 66’ Rispoli 5,5 - Entra bene in campo, si divora la palla del 3-2 che avrebbe potuto cambiare notevolmente la corsa salvezza dei rossoblù).

Ounas 7 - Fa un lavoro incredibile tra le linee. Si piazza sulla trequarti e fa da collante, tra giocate di classe e tocchi giusti diventa un fattore determinante.

Simy 7,5 - Caracolla e si muove pochissimo, ma al primo pallone giocabile si gira e fulmina Reina. Statico e mai dinamico all'apparenza, ma ogni volta che tocca palla crea pericoli. Non sbaglia nemmeno dal dischetto e fa 5 su 5 in stagione.

Michele Tardioli (Cosmi squalificato) 6 - Non urla come Serse Cosmi, ma cerca di caricare la squadra in una sfida per niente semplice. Può fare poco e nulla contro il solito Caicedo.