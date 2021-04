Le pagelle del Crotone - Simy implacabile, gli esterni faticano. Benali croce e delizia

vedi letture

NAPOLI-CROTONE 4-3 - 19' Insigne, 22' Osimhen, 25' e 48' Simy (C) 34' Mertens, 59' Messias (C) 72' Di Lorenzo

Cordaz 5 - Quattro gol sul groppone, anche se di colpe non ne ha molte. Resta immobile sulla punizione non angolatissima di Mertens e parte forse in ritardo sul sinistro di Di Lorenzo che vale il 4-3.

Djidji 5,5 - Rompe la linea quasi sempre coi tempi giusti per non permettere agli attaccanti di ricevere con spazio. Poco lesto sulle palle rasoterra in area.

Golemic 5 - Bella la chiusura su Osimhen nel primo tempo, ma è di fatto l'unica volta che è pulito. Dimentica il nigeriano sulla seconda rete del Napoli e nella ripresa scivola più di una volta.

Luperto 5,5 - Contro la squadra che detiene il suo cartellino prova a tenere alta la concentrazione e, conoscendola, legge bene tante situazioni. Anche lui meglio nella ripresa che nel primo tempo. Dal 92' Marrone s.v.

Rispoli 5 - Il Napoli usa molto la catena di sinistra, cioè quella dal suo lato, e infatti l'ex Palermo va in difficoltà fin dai primi minuti. Dal 46' Pedro Pereira 5 - Cambia l'esterno, non il risultato. Fatica molto soprattutto quando nel Napoli su quel versante entra Lozano.

Messias 6,5 - Come sempre è il più pimpante. Si inserisce sempre bene nell'area di rigore avversaria e trova la rete grazie alla sua mentalità. Rivelazione stagionale confermata.

Benali 5 - Spende molto nel primo tempo, confezionando tra l'altro l'assist per la prima rete di Simy (delizia), ma dietro fa tanti danni (croce). Nella ripresa gioca da mezzala - peggio mi sento - e perde lucidità.

Zanellato 5,5 - Non dà il supporto necessario in fase difensiva, ma quando c'è da costruire gioco trova sempre buone trame. Dall'81' Rojas s.v.

Molina 5 - Primo tempo a sinistra da dimenticare, sistematicamente saltato. Cresce nella ripresa, quando passa sull'altro versante di campo, ma non dà grandi segnali di solidità in fase difensiva. Dal 92' Di Carmine s.v.

Ounas 5 - L'atteggiamento nei primi minuti fa arrabbiare Cosmi. E' troppo superficiale contro la sua ex squadra. Si rende pericoloso solo con qualche accelerazione, che sanno tanto di fumo e poco di arrosto. Dal 46' Vulic 5,5 - S'impegna, corre su tutti i palloni, ma è spesso impreciso.

Simy 7 - Sessantuno reti col Crotone, quindici in campionato, addirittura otto consecutivi, a segno per cinque gare di fila. E' l'uomo in più del Crotone - non solo per i gol - e lo dimostra anche contro le big come il Napoli. Implacabile.

All. Serse Cosmi 5,5 - Il gol di Messias, bravo a sfruttare un insperato errore di Maksimovic, è la foto della crescita del Crotone dal suo arrivo in panchina: una squadra che non molla mai. Poi, però, ci sono i vecchi difetti: il centrocampo che non supporta la difesa, gli esterni che fanno fatica a fare la doppia fase. Senza solidità in Serie A non si resta.