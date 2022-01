Le pagelle del Milan - Kalulu-Gabbia, grosso passo indietro. Leao devastante nonostante tutto

MILAN-SPEZIA 1-2 - 45'+1 Leão, 64' Agudelo, 90'+6 Gyasi

Maignan 7 - Può poco su Agudelo che segna da due passi. È provvidenziale in almeno due occasioni precedenti.

Florenzi 5.5 - Passo indietro rispetto alle precedenti uscite. Il gol del pari dello Spezia arriva dalle sue parti, dove non riesce a chiudere su Verde. Dal 70' Calabria 6 - Non vedeva il campo da oltre due mesi, ha un buon impatto sulla partita ed è anche provvidenziale in un'occasione.

Kalulu 4.5 - Giallo un po' ingenuo nel primo tempo quando trattiene Manaj. Non del tutto esente da colpe in occasione del gol di Agudelo, che sbuca dalle sue parti e colpisce. Infine perde un pallone sanguinoso che vale la sconfitta.

Gabbia 5 - Qualche errore in appoggio e nel secondo tempo è costretto a un fallo tattico per evitare il peggio, rimediando un giallo.

Théo Hernandez 5 - Serata no per il francese. Gyasi lo costringe di fatto a stare nella sua corsia di difesa. Quando ha la possibilità di sbloccarsi fallisce un calcio di rigore.

Krunic 6.5 - L'assenza di Tonali pesa, per il piede educato del centrocampista bresciano. Il bosniaco ne fa perfettamente le veci, basti vedere il gol dell'1-0: strappa un pallone all'avversario e fa un lancio al millimetro dalla sua area a pescare Leao dall'altra.

Bakayoko 6 - Non ha i piedi da regista, ma il fisico del mediano sì e nei contrasti e nel gioco aereo si fa valere. Cala nella ripresa.

Saelemaekers 6.5 - Non sempre preciso ma fa molto "casino" davanti. Nella ripresa Provedel si supera su una sua bella conclusione da distanza ravvicinata. Dal 57' Messias 5.5 - Deve dare più qualità, fa rimpiangere il belga. Non sfonda mai e quando pesca il jolly nel recupero ci si mette l'arbitro.

Brahim Diaz 5 - Il suo ultimo gol risale alla partita d'andata contro gli aquilotti. Era la sesta giornata e lui trovava il suo terzo centro. Dal Covid non si è mai del tutto ripreso e stasera è annullato dagli spezzini. Dal 70' Giroud 5.5 - Stavolta San Siro non gli porta bene. Nel poco tempo a disposizione non incide e non riesce a intendersi con Ibrahimovic.

Leao 7.5 - In stato di grazia, in piena parabola ascendente, semplicemente devastante. È l'unico che salta l'uomo e lo fa con una facilità irrisoria. È sempre sul pezzo, basti vedere come ci crede nell'azione che porta al rigore. Alla fine arriva il gol con uno splendido pallonetto. Dall'84' Rebic sv

Ibrahimovic 6.5 - È la sua 150ª con il Milan, sogna il gol che gli permetterebbe di mietere l'81ª vittima ma cade nella ragnatela spezzina. Bene nel primo tempo, quando arretra il suo raggio d'azione per dare una mano e dettare la manovra offensiva. Nel finale prova in tutti i modi a segnare, ma non è serata.

Stefano Pioli 5.5 - L'approccio del Milan è buono e c'è l'alibi di un grave errore arbitrale. Ma l'1-0 forse rilassa troppo i rossoneri che hanno la colpa di non chiuderla prima.