Ufficiale Colpaccio Newcastle, dal Nottingham Forest ecco Elanga: affare da 64 milioni di euro

vedi letture

Il Newcastle mette a segno un gran colpo di mercato ufficializzando l'arrivo di Anthony Elanga dal Nottingham Forest. L'esterno svedese si trasferisce ai Magpies con un accordo che, secondo quanto riportato da Sky Sports News, ammonta a ben 55 milioni di sterline (circa 64 milioni di euro): una cifra suddivisa in 52 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus. Un investimento significativo che conferma le ambizioni della squadra edi Eddie Howe.

La notizia è ufficiale, l'annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale del club inglese in cui troviamo anche il primo commento dello stesso Elanga: "Sono emozionato, sono davvero felice ma soprattutto sono pronto. Pronto a indossare questa maglia bianconera per lottare e dare tutto per la tifoseria appassionata che vive e respira il calcio".



L'ex Manchester United ha poi ringraziato il suo precedente club: "Ho trascorso due anni meravigliosi al Nottingham Forest, mi hanno davvero aiutato a diventare il giocatore che sono oggi, ma sono davvero felice di essere qui adesso". Elanga ha sottolineato la sua volontà di inserirsi appieno nel progetto ambizioso del Newcastle: "Il club ha vinto un trofeo la scorsa stagione e sta costruendo qualcosa di unico, qualcosa di speciale di cui voglio davvero far parte. Voglio assorbire la cultura, il DNA di questo club. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare". Un innesto di qualità e prospettiva per l'attacco del Newcastle.