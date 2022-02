Le pagelle del Sassuolo - Berardi ispirato, Traoré è il migliore. Ferrari inguaia il finale

Risultato finale: Sassuolo-Roma 2-2

Consigli 5,5 - Bravo nelle uscite e attento in ogni situazione di gioco, ma sul gol di Cristante può far di più.

Muldur 6 - Su e giù sulla corsia, senza fermarsi mai. Incisivo davanti, a volte si perde Vina dietro.

Chiriches 5,5 - Con la sua esperienza guida la difesa e riesce a destreggiarsi bene anche in situazioni intricate, ma è sfortunato nel tocco di mano che causa il penalty trasformato da Abraham.

Ferrari 5 - Fin quando è in campo, la prestazione è positiva. Ma inguaia poi il finale, rendendolo complicatissimo, rimediando doppio giallo e rosso.

Kyriakopoulos 6 - Da quel lato la Roma sfonda poco e lui amministra bene la sua zona di campo. Meno propositivo del solito, ma era prevedibile visto che deve badare al quinto di centrocampo e alla mezzala.

Frattesi 5,5 - Ci mette sempre tanta foga, forse anche troppa. Per lui è una gara speciale, contro l'ex che non l'ha più voluto vuole farsi rimpiangere. A volte vuole strafare e finisce per sbagliare. Dall'80' Ayhan s.v.

Lopez 6 - Se la cava bene in mezzo al campo, correndo tanto e rimanendo quasi sempre lucido.

Henrique 5,5 - Reduce da un infortunio, non è ancora in condizione e si vede. Va in difficoltà quando la Roma riparte e si vede troppo poco. Dal 67' Harroui 6 - Ci mette tanta quantità in un momento in cui c'è da soffrire.

Berardi 6,5 - Pronti-via, scalda il sinistro con un gran tiro a giro e fa capire di essere ispirato. La controprova con l'assist al bacio per Traoré. E' il pericolo numero uno. Dall'85' Ceide s.v.

Defrel 5 - Neanche un tiro in porta e diversi errori tecnici là davanti. Non ha la profondità di Scamacca né la qualità di Raspadori, il Sassuolo ne risente. Dall'80' Ruan s.v.

Traoré 7 - Ha gamba, tecnica e mette tantissima qualità in partita. L'autogol di Smalling lo causa lui con una buona incursione e un cross. Prima, gli annullano una rete per fallo di mano. E alla fine lo trova, impossibile da cancellare: controllo e freddezza davanti a Rui Patricio. Il migliore.

Alessio Dionisi 6 - Col palleggio, il solito palleggio, mette in difficoltà la Roma fin dall'inizio. Il Sassuolo gioca meglio degli avversari, ma dietro non è solido e si disunisce nel finale in dieci uomini.