Le pagelle del Verona - Duda gigante a centrocampo, Mosquera cecchino

HELLAS VERONA-NAPOLI 3-0

(50’ Livramento, 75 e 94’ Mosquera)

Montipò 6,5 - Nella prima frazione di gioco non è costretto agli straordinari, anche perché la difesa lo protegge abbastanza bene e sul finire di primo tempo trova l’ottima assistenza di Tchatchoua su Kvaratskhelia. Quando i partenopei bussano alla sua porta, lui c’è. E se non ci arriva, come al 60’, lo salva la traversa.

Tchatchoua 7 - Moto perpetuo sulla fascia, un autentico treno. Provvidenziale in chiusura della prima frazione di gioco, evitando lo 0-1 con una diagonale da far vedere nelle scuole calcio. Macina chilometri sulla fascia destra, facendosi valere in entrambe le fasi di gioco e mandando in tilt Spinazzola.

Dawidowicz 7 - Non sempre pulitissimo, a volte ruvido e macchinoso, ma efficace. Sovrasta Simeone, che tocca pochissimi palloni.

Coppola 7 - Sbarra in più occasioni la strada agli attaccanti avversari, mettendoci fisico e testa. Evitabile il giallo rimediato nei primi minuti, ma la sua gara non ne risente.

Frese 6 - Parte anche abbastanza bene, poi due svarioni clamorosi che rischiano di costar caro nel finale di primo tempo: perde la bussola, ma per fortuna sua e del Verona la ritrova a inizio ripresa. Sufficienza, perché nessuno di questo Verona merita sotto il 6. (Dal 59’ Magnani 6,5 - Entra con forza e decisione, non sbaglia nulla).

Serdar 6 - Approccio positivo alla gara, poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare (Dal 20’ Belahyane 6 - Si adegua subito ai ritmi della gara in coppia con Duda).

Duda 7,5 - È il padrone assoluto del centrocampo del Verona, smista una quantità incredibile di palloni e lo fa anche con buona qualità. Ha leadership e personalità da vendere, quando può indossa anche i panni di rifinitore. Dà il via all’azione dell’1-0, firma l’assist per il 2-0. Gigante.

Livramento 7 - Molto mobile e attivo, svaria da una parte all’altra del campo e quando può prova a fare la differenza. Zanetti lo catechizza quando può, dà l’impressione di essere un pericolo costante e infatti con il suo inserimento stordisce la difesa azzurra per l’1-0 (Dal 59’ Harroui 6,5 - Entra e mette lo zampino nell’azione del tris).

Kastanos 6,5 - Prezioso non solo quando c’è da mettere qualità nell’ultimo passaggio, ma anche nel lavoro di raccordo tra mediana e attacco. Grande lavoro di sacrificio e apre il secondo tempo con una conclusione a giro che esce fuori di un soffio. Lavoro incredibile in occasione del primo gol (Dal 59’ Suslov 6 - Non particolarmente brillante, forse anche a causa di qualche sirena di mercato, ma fa il suo).

Lazovic 7 - Nel primo tempo è meno pimpante negli ultimi trenta metri, tiene bene la posizione nella propria metà campo svolgendo il compitino. Poi nella ripresa si scatena, lavora a tutta fascia e serve due assist.

Tengstedt 6 - Non riesce ad allungare la squadra, a tenere il pallone e far salire il baricentro. Eppure di lavoro sporco ne fa tanto, prezioso. E il gol arriverà… (Dal 59’ Mosquera 7,5 - In poco più di mezz’ora gonfia due volte la rete. Cecchino straordinario).

Paolo Zanetti 8 - Squadra solida, che concede poco a una offensiva come quella di Conte. Un’idea chiara e intrigante, nonostante la rosa non sia ancora completa. Azzecca tutti i cambi e le scelte iniziali (Livramento al posto di Suslov, Mosquera entra e fa doppietta): chapeau!