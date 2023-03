Le pagelle dell'Inter - Darmian super, Dumfries e Onana salvano. Inzaghi, avevi ragione

vedi letture

PORTO-INTER 0-0

(0-1 and.)

Il racconto della gara.

Onana 8 - Scende in campo all'urlo del portiere paura non ne ha. Pronti via, volo d'angelo anche per i fotografi: andava fuori? A tempo scaduto, altro che fotografi: l'Inter tra le grandi d'Europa ce la porta anche lui.

Darmian 7 - Di questo passo, Skriniar resta in panchina con molti meno pensieri. Spende molto presto un giallo prezioso e resta in campo per un'altra mezzora abbondante. Giocata con intelligenza, chiusure puntuali e precise. Finché c'è, il migliore in campo: il simbolo della serata. (Dall'80' Brozovic s.v.).

Acerbi 6,5 - In questo caso pochi dubbi su chi debba andare in campo e chi fuori, specie per Inzaghi. Autoritario al centro, quando scala da braccetto soffre di più ma regge.

Bastoni 6 - Dalle sue parti il Porto si fa vedere e qualche break offensivo arriva pure, meno prezioso del solito in fase di possesso. (Dal 74' De Vrij -).

Dumfries 7 - Un voto in più, secco, per il salvataggio sulla linea in pieno recupero. Perché non gioca una grande gara, sbaglia tanto, non è quello di un tempo. Ma quella roba lì vale un gol e 20 milioni di euro.

Barella 5,5 - Curre curre guagliò, ma quante scelte sbagliate, soprattutto nel primo tempo. Il tecnico, che raramente lo fa, rinuncia a lui nel finale non a caso. (Dall'80' Brozovic s.v.).

Calhanoglu 6,5 - L'Inter la palla ce l'ha poco e anche meno, illuminare il gioco così è completo. Però si sbatte, si muove bene, se c'è un'idea è sua.

Mkhitaryan 6 - L'infaticabile, sempre presente nel 2023 e figuriamoci nella serata che conta di più. Qualche errore, tanto sacrificio difficile darlo da scontato.

Dimarco 6 - Chiude la porta a Evanilson ed è la cosa migliore della sua serata, per il resto deve guardarsi da Pepê che il terzino lo fa per diletto ma di professione è ala e infatti spinge meno del solito. Fresco di rientro, esce anzitempo. (Dal 69' D'Ambrosio 6,5 - Fuori ruolo, ma con grande sacrificio. Coraggioso nell'alleggerire la pressione sui suoi con alcune sortite).

Dzeko 5,5 - Inzaghi si fida più di lui che di Lukaku: la scelta non convince tutti, ma è coerente con tutta una stagione. In campo, però, rallenta troppo e non riesce a tenere alta la squadra. (Dal 69' Lukaku 6 - Altra musica, senza strafare. Si era visto anche all'andata del resto).

Lautaro 6 - Non è serata da tori, in casa dei dragoni. Non esce da un momento complicato, il sacrifico è però il solito. E quando la fascia è sul suo braccio l'Inter deraglia più raramente. Un caso?

Simone Inzaghi 7 - Fidatevi di noi, ha detto. Aveva ragione: in campionato può sbagliare quanto si vuole, in Europa finora zero. Serviva una gara brutta e attenta, i suoi la tirano fuori. Pane al pane, vino al vino: oltre confine e in serata secca la indovina quasi sempre. Mina vagante.