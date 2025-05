Le pagelle dell'Inter - Non si salva nessuno. Malissimo Dimarco, Calha "sfortunato"

PSG-Inter 5-0

(12’ Hakimi, 20’ e 63’ Doué, 72’ Kvaratskhelia, 86’ Mayulu)

Sommer 4,5 - L’ultimo dei colpevoli, per carità. Però cinque palloni da raccogliere dal sacco sono davvero tanti. Troppi.

Pavard 5 - Esce e parte l’imbarcata: sarà un caso? Tante difficoltà, comunque, anche per lui, in una serata storta per tutti. Però Kvara da quando non c’è più il francese, fischiato dai tifosi del PSG, spadroneggia. Dal 54’ Bisseck s.v. Il tempo di farsi male. Dal 62’ Darmian 4 - Non può tenere il passo di Kvara, e il PSG fa quello che vuole dal suo lato, dopo averlo fatto sul fronte opposto.

Acerbi 4,5 - Dembélé non è Haaland e non è Lewandowski: lo fa girare a vuoto in continuazione, e gli fa girare la testa. L’eroe col Barça, stasera affonda come un po’ tutti.

Bastoni 4 - Dalle parti sue e di Dimarco il PSG indirizza la gara: è una cosa che pesa, nella sua economia. Rinuncia, come tutta l’Inter, a fare quello che fa di solito: giocare e pensare.

Dumfries 5 - Quante volte l’Inter ha segnato in stagione su un suo cross dal fondo? La risposta fa capire la serata, non sua, ma dei nerazzurri.

Barella 4 - La mollezza con cui contende la palla sul 2-0 è la fotografia della sua partita. Insignificante. Non replica la prestazione monstre di Monaco.

Calhanoglu 4 - In queste serate, ha l’incredibile sfortuna di incappare sempre nel miglior regista del mondo al momento, e perdere il duello. Rodri a Istanbul, Vitinha a Monaco di Baviera: in entrambi i casi, non lui. Dal 71’ Asllani s.v..

Mkhitaryan 4 - Il voto è quello a tutto il centrocampo. Pile scariche in una serata nella quale servirebbe la sua intelligenza calcistica per tirare fuori la pelle. Non si vede mai. Dal 62’ Carlos Augusto 4,5 - Difficile fargliene una colpa, ma partecipa al disastro generale..

Dimarco 4 - Impossibile trovare un solo responsabile, ma è difficile immaginare una finale peggiore. Tiene in gioco mezzo PSG in occasione dell’1-0, si gira di schiena sulla conclusione di Doué che vale il raddoppio. Resta in campo a sorpresa dopo l’intervallo, le cose non migliorano ed esce nel giro di poco. Dal 54’ Zalewski 4,5 - Entra, tira e si fa ammonire. Almeno, un segnale di personalità. Poi poco altro.

Thuram 4,5 - Serata da “ci provo, non ci riesco”. Aveva detto di tenerci particolarmente, ma la Champions League in famiglia resta una chimera.

Lautaro 4,5 - Le lacrime, stavolta, non salvano praticamente nulla. Lontanissimo dal Toro visto in una Champions da incorniciare, vede sfumare anche il Pallone d’Oro senza pungere davvero mai.

Simone Inzaghi 4 - Non si salva neanche lui. La stagione non sarà fallimentare, ma è difficile andare oltre in una serata nella quale l’Inter ha fatto registrare la peggior prestazione e il peggior risultato di sempre in una finale di Champions. E ora, che si fa?