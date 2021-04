Le pagelle dell'Udinese - De Paul è pronto per una big, Musso anche. Molina da applausi

Musso 7 - Qualche intervento da rivedere, come l’uscita su Lapadula al momento del calcio di rigore. Ma poi si fa perdonare con un paio di parate miracolose, ingaggia anche un duello personale con Gaich. E lo vince su tutti i fronti.

Becao 5,5 - I maggiori pericoli arrivano proprio dalle sue parti. Compie diverse sbavature evitabili, Bonifazi lo salva con un paio di interventi all’ultimo istante utile. Uno dei pochi in casa friulana sotto la sufficienza.

Bonifazi 6,5 - Fa correre un bel brivido nel primo tempo con un fallo su Improta, ma poi prende coraggio e nella ripresa diventa decisivo: all’ultimo toglie un pallone a Lapadula da dentro l’area, qualche minuto più tardi salva anche su Gaich.

Nuytinck 6 - Dalle sue parti si muove un cliente scomodo come Depaoli, ma gestisce le offensive senza particolari problemi. Bene anche sui palloni che spiovono in area di rigore.

Molina 7 - Puntuale e preciso. De Paul appena alza la testa lo cerca sempre, lui si fa trovare con estrema facilità. Ringrazia il compagno con un gran diagonale che apre le danze al Vigorito.

De Paul 8 - Bello e impossibile. Non trova il gol nel 4-2, ma disegna calcio durante tutto l’arco dei 90’. Rende semplice ciò che è difficile, sforna assist e fa correre la palla negli spazi giusti.

Arslan 6,5 - Nel giro di due minuti si decide la sua gara: al 31’ trova il gol del 2-0, poi si complica la vita e dà una palla sbagliata indietro che innesca Lapadula e il successivo calcio di rigore. (Dal 55’ Makengo 6 - Gotti lo piazza in mediana per far densità, lui esegue i compiti e non lascia passare nulla).

Walace 6 - Non ha moltissimo lavoro da svolgere, ma si piazza in mediana e non concede nulla. Si vede pochissimo in inserimento, ma cura alla perfezione la fase di non possesso.

Stryger Larsen 7 - Il Benevento gli concede un’autostrada, lui ringrazia e sfrutta tutto il terreno a disposizione. Da evidenziare il colpo di testa, si trasforma in una prima punta. (Dal 70’ Samir 6 - Gara ordinata e senza troppi problemi, aiuta la linea difensiva soprattutto nella parte finale).

Pereyra 6,5 - Torna sulla trequarti e l’Udinese trova maggiore pericolosità: si muove tra le linee e non dà mai punti di riferimento, abbatte il palo con una gran conclusione dalla distanza.

Okaka 5,5 - Giornata complicatissima per l’attaccante bianconero che non riesce quasi mai a trovare la posizione. Lotta e scalcia contro Glik, ma oltre a un tiro e a parecchie sportellate non riesce ad incidere sulla sfida. (Dal 70’ Braaf 7 - Giocata nello stretto contro un giocatore abbastanza esperto come Glik e primo gol in serie A. Di sicuro ha avuto un impatto positivo sulla gara).

Luca Gotti 7 - Ha rischiato un po’ con qualche disattenzione, ma alla fine è arrivato un successo che fa tirare il fiato. Quattro gol e un De Paul ‘abbastanza’ in forma. Con l’argentino in campo il compito è sicuramente più semplice.