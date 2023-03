Le pagelle della Fiorentina - Cabral tuttofare, riecco Gonzalez. Igor e Amrabat due colossi

Risultato: Fiorentina - Milan 2-1

Terracciano 7 - Un po' contro pronostico, è il portiere più impegnato nel primo tempo: pronto su Giroud, sia quando giro che quando serve uscire fuori area. Nella ripresa arrivano i tiri dei milanisti e lui si fa trovare presente, anche con interventi non banali.

Dodo 6,5 - Avrebbe pure gli spazi entro cui affondare sulla sua corsia, ma non ci spinge più di tanto, forse intimorito dalla presenza di Theo. Più intraprendente nel secondo tempo, arriva anche vicino al gol prima del perfetto assist sulla testa di Jovic per il 2-0.

Quarta 5,5 - Un solo posizionamento incerto nel suo primo tempo, Bennacer lo nota e per poco Giroud non ne approfitta in acrobazia. Un'altra leggerezza a inizio ripresa spalanca la strada a Theo: anche lì deve dir grazie a Terracciano. In ritardo pure sul gol finale.

Igor 7 - Sicuro in fase di impostazione, nel possesso basso assume di fatto le vesti di regista. E quando Rebic gli scappa via, Terracciano gli viene in soccorso. Da lì in avanti non sbaglia più nulla, neanche quando c'è da duellare di fisico con un totem come Ibra.

Biraghi 6 - Messias sembra il candidato ideale per essere in mezzo tra lui e Gonzalez, ma non succede quasi mai anche perché il capitano viola è attento nelle sue mosse e non si scopre. Copione seguito fedelmente fino a che non esce: poca spinta, rischi zero. Dal 74' Ranieri 6 - Ormai convertito a centrale, non fa il terzino da una vita. Rimette la veste indossata quando era ragazzo per assicurare un po' di riposo a Biraghi.

Bonaventura 6 - Spinto da particolari motivazioni, appare subito tra i più in palla ed è il primo a calciare in porta, impegnando Maignan su punizione. Il grande pallone per colpire arriva a metà primo tempo e lì è troppo tenero. Mezzo punto in meno per l'errore. Dall'80' Castrovilli sv.

Amrabat 7 - C'è da correre per non lasciare varchi attaccabili al Milan: non batte ciglio e nel primo tempo ci riesce quasi sempre. Ad inizio del secondo tempo trova il corridoio per Ikoné verso il rigore dell'1-0. Se il Milan ha creato poco, c'è molto del suo merito. Dal 91' Barak sv.

Mandragora 6 - Buone sensazioni in avvio, appare catalizzatore dell'impostazione bassa, non a caso più pulita rispetto ai tempi in cui era delegata al solo Amrabat. Sul lungo scompare un po' dal centro della scena ma senza far mancare il suo lavoro sporco.

Ikone 6,5 - I primi due palloni non vanno come avrebbero voluto e da lì pare intristirsi, anche nella scelta delle giocate, man mano sempre più elementari. Si fa perdonare i 45 minuti iniziali con la sgassata che dal nulla porta al rigore. A tratti sparisce ancora, ma oggi è ok.

Cabral 6,5 - La titolarità è certificazione del sorpasso su Jovic nelle gerarchie e questo gli dà carica per sbattersi, anche in inferiorità numerica, e rendersi minaccioso anche senza colpire. A metà ripresa si traveste addirittura da assist-man, innescando più volte i compagni. Dall'80' Jovic 7 - Entra con la necessità di difendere il risultato e di sfruttare eventuali errori rossoneri, lo fa alla perfezione con il colpo di testa che fa calare in anticipo il sipario sul match. Zampata preziosa.

Gonzalez 6,5 - Più nel vivo della manovra offensiva rispetto agli ultimi tempi, è insidioso venendo a giocare più centralmente, dove tira e fornisce assist. Si prende la responsabilità di tirare e segnare il rigore che apre le danze e indirizza al meglio la partita verso i tre punti. Dal 91' Sottil sv.

Vincenzo Italiano 7 - Conferma nove undicesimi di Verona, le "novità" sono Biraghi e Bonaventura che rientrano. Primo tempo su ottimi livelli ma senza gol, la ricompensa arriva comunque dopo pochi istanti di ripresa con il lampo di Ikoné e il rigore ben calciato da Gonzalez. Il Milan tenta di reagire con furia, la Fiorentina contiene la reazione e va più volte vicina al secondo gol, che arriva al momento giusto, facendo calare in anticipo il sipario. Conferma di saper solo vincere quando affronta Pioli tra le mura amiche.