Le pagelle della Roma - Finalmente Tammy Abraham. Smalling si fa bruciare sul tempo

Sassuolo-Roma 1-1 (80' Abraham, 85' Pinamonti)

Rui Patricio 6,5 - Attento sui tiri da fuori e molto efficace nelle uscite. Soprattutto su quella a occhi chiusi su Traoré nella ripresa che salva, in quel momento, il risultato

Mancini 6,5 - Da capitano, mette leadership al servizio della squadra. Ma anche a livello tecnico fa cose interessanti, come il perfetto cross per la rete di Abraham

Smalling 5 - Dopo 85 minuti relativamente tranquilli, perde completamente Pinamonti e spalanca la strada al pareggio del Sassuolo dopo il vantaggio di Abraham

Ibanez 6 - Rispetto al derby sembra più attento, dalla sua parte D'Andrea prima e Traoré poi non riescono quasi mai a sfondare e quindi a creare particolari problemi alla retroguardia di Mourinho

Celik 6 - Un paio di cross interessanti e una discreta attenzione in fase difensiva. La cosa migliore della sua partita resta comunque il cross al bacio che Zalewski non sfrutta. Dal 65' Karsdorp 6 - Entra bene in partita con un paio di buone chiusure, anche se sul gol avversario pare restare un po' alto

Matic 6 - Senza strafare, fa il suo con una certa disinvoltura lì nel mezzo mettendo in mostra buone geometria e la solita fisicità che sostiene la squadra

Cristante 6,5 - Ben più dinamico rispetto al compagno di reparto, è sia equilibratore difensivo che primo uomo a far ripartire l'azione. Presenza sempre preziosa a cui Mourinho giustamente non vuol quasi mai rinunciare

Zalewski 5,5 - Copre e spinge bene da quella parte, ma ha la colpa di cestinare l'occasione più ghiotta del primo tempo e probabilmente di tutta la partita. Dal 66' El Shaarawy 5,5 - Mourinho si sarebbe aspettato un impatto ben diverso. Si propone poco e non crea mai superiorità

Zaniolo 6 - E' sicuramente il più attivo dei suoi, con strappi e progressioni che portano anche ad un paio di ammonizioni pesanti fra i neroverdi. Ma la sensazione è che manchi sempre la scelta giusta al momento dell'ultimo passaggio. Dal 78' Belotti sv

Volpato 6 - Ha voglia e ci prova, ma senza particolari risultati. Buona l'energia e le idee, ma spesso la sua manovra è un po' confusionaria e risulta quindi improduttiva. Dal 73' Bove 6 - Prova a dare qualità soprattutto alla fase offensiva con però pochi acuti

Shomurodov 5 - Non sfrutta l'occasione concessagli da José Mourinho con la prima titolarità in campionato. Qualche errore in fase di scelta e di conclusione e pochi altri spunti degni di nota. Dal 66' Abraham 7 - L'ultimo gol in campionato era datato 12 settembre, normale che ci fosse grande attesa, fra i tifosi e i compagni di squadra. Entra benissimo in gara e fa sperare, seppur per pochi minuti, i suoi

José Mourinho 6 - Cambia tanto all'inizio ma le scelte non gli danno granché ragione. Bravo a risistemare la squadra a gara in corso, ma non basta per vincere la sfida