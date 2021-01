Le pagelle dello Spezia - Acampora, notte speciale. Krapikas sbaglia, Dell'Orco disattento

Krapikas 5 - Pronti-via, cinque minuti per la prima ingenuità su una traiettoria insidiosa, da cui nasce l'1-0 del Napoli. Senza colpe sugli altri gol.

Vignali 5,5 - Supporta sempre la manovra offensiva e riesce anche a tenere a bada Insigne, ma va in difficoltà sugli inserimenti dei centrocampisti e del terzino sinistro avversari. Dal 75' Ramos s.v.

Terzi 5 - Più di una volta si fa superare dagli azzurri. D'altronde lo Spezia difende sempre in avanti, lasciando molto spazio dietro, e contro Lozano quello in velocità è un mismatch.

Ismajli 5,5 - Più di una chiusura determinante, coi tempi giusti, ma anche lui non può che essere colpevole - come il resto della squadra - dell'imbarcata presa nei primi 45 minuti.

Dell'Orco 5 - Non tiene bene la linea in occasione del gol di Politano, lasciandoselo sfuggire alle spalle. E più di una volta viene saltato sulla sua fascia. Disattento. Dal 46' Bastoni 6 - Se la cava meglio del predecessore, con la sua fisicità frena facilmente le scorribande del Napoli su quel versante di campo.

Estevez 5 - Fa fatica a contenere il Napoli sul suo versante. Un solo tempo in campo, in cui l'unica azione pericolosa dello Spezia parte dai suoi piedi. Dal 46' Sena 6 - Un tempo in campo in cui si destreggia bene, dando il suo apporto in ambo le fasi.

Ricci 5,5 - Dovrebbe fare da schermo ai centrali di difesa e dare luce al gioco dello Spezia. Invece per un'ora si fa mettere in mezzo, poi comincia a gestire bene i palloni che gli arrivano.

Acampora 6,5 - Partita speciale per lui, che quand'era piccolo faceva il raccattapalle proprio al Maradona. E si vede, perché combatte su ogni pallone, senza risparmiarsi mai. Nella ripresa, poi, si toglie anche lo sfizio di segnare nello stadio della squadra per cui fa il tifo, dopo ave realizzato anche un assist. Al di là del risultato, una notte da ricordare.

Gyasi 6 - Molto generoso in fase difensiva, ma per un'ora non si vede mai nella metà campo avversario. Poi sale il livello della prestazione di squadra e della sua di conseguenza, fino alla rete della bandiera dello Spezia con belle incursione e girata in area. Dal 75' Farias s.v.

Galabinov 5 - Altra gara da titolare, ma stavolta non incide. Tocca pochissimi palloni, resta un solo tempo in campo e poi viene risparmiato per il campionato. Impalpabile. Dal 46' Agudelo 6 - Si muove molto, combina coi compagni e mette anche in difficoltà il Napoli.

Verde 5,5 - Anche quando i suoi incassavano i quattro gol del primo tempo, il numero 4 risultava tra i migliori. O tra i meno peggio. A lui la mansione di creare. Se nel primo tempo stenta, nella ripresa cresce.

Allenatore: Vincenzo Italiano 5,5 - Non si snatura contro una squadra che fa dell'attacco alla profondità il suo punto di forza e paga dazio. Il reparto arretrato difende sempre in avanti e concede tanti spazi nella propria metà campo, com'era accaduto anche in campionato, ma stavolta il Napoli concretizza ogni azione. Lo Spezia sbaglia anche l'atteggiamento nel primo tempo, salvo poi risalire la china nella ripresa. Ma è troppo tardi.