Le pagelle di Correa: Abulico. Ha bisogno di fiducia, ma non mette mai qualcosa di suo

Pioggia di giudizi negativi sulla prestazione di Joaquin Correa dopo Bayern Monaco-Inter. Per il Corriere della Sera è "abulico e discontinuo", per Tuttosport "gli riescono troppe poche cose per uscire con la sufficienza", per La Gazzetta dello Sport l'ex Lazio mette in campo "la solita voglia mixata (male) con il tipo di scelte". Infine i giudizi di TMW "Salta il capitolo 'mettiamo in difficoltà il mister per domenica'" e quello del Corriere dello Sport "mai uno spunto, mai una giocata.Va bene aver bisogno di fiducia per rendere al meglio, ma dovrebbe anche mettere qualcosa di suo".

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5