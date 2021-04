Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di sabato 10 aprile 2021

Torna il campionato, un'altra occasione per l'Inter per muovere un passo verso lo scudetto. Ma prima, oggi, toccherà al Milan la chance di accorciare sui nerazzurri nella sfida contro lo Parma, secondo anticipo di tre in programma oggi: Spezia-Crotone prima (ore 15), Udinese-Torino poi (ore 20.45) a chiudere il quadro. E non solo: interviste esclusive, calciomercato e tanto altro. Sono questi i temi toccati sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e stranieri di oggi, venerdì 9 aprile, che vi proponiamo di seguito.