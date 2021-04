Le scelte di Buffon: restare in bianconero, esperienza all'estero o appendere i guantoni al chiodo

Contro la squadra che lo ha lanciato quando era giovanissimo, Buffon torna titolare. Un banco di prova importante anche per il futuro, visto che il portiere bainconero ha ancora voglia di divertirsi e lo dimostra ogni volta che viene chiamato in causa. Prima c'è da conquistare l'accesso alla prossima Champions League e vincere la Coppa Italia, poi verrà il momento dei colloqui. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, Buffon sta valutando tante cose: dall’opzione di restare un altro anno in bianconero alla tentazione di un’ultima esperienza da titolare all’estero. Ma a 43 anni e con una carriera mostruosa alle spalle, il portiere campione del mondo è talmente sereno da non scartare nulla: nemmeno la chiusura della sua leggendaria carriera.