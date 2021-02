Le ultime sul Milan: Kjaer dal 1' al posto di Tomori, Leao ha vinto il ballottaggio con Rebic

vedi letture

Ultimissime sulla formazione del Milan, atteso domani dalla sfida contro lo Spezia (clicca qui per i convocati). Novità Kjaer, che dovrebbe giocare dal 1' ed è in vantaggio su Tomori, per un reparto completato poi da Dalot, Romagnoli e Theo Hernandez (Calabria è squalificato). Dopo aver smaltito la febbre torna dal primo minuto Ismael Bennacer a centrocampo, in coppia con Kessie. In attacco, Saelemaekers favorito a Castillejo sulla destra, mentre Leao ha vinto il ballottagio sulla sinistra con Rebic. Al centro, confermato Calhanoglu. In attacco l'inamovibile Ibrahimovic.

Clicca qui per tutte le probabili formazioni di Serie A!