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Il Lecce si affida a Stefano Trinchera: il direttore sportivo ha rinnovato fino al 2029
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Dopo il rinnovo di Sean Sogliano con l’Hellas Verona, arriva anche la conferma che il Lecce darà continuità a chi ha guidato il progetto negli ultimi anni insieme a Pantaleo Corvino. Il club salentino ha infatti comunicato di aver prolungato il rapporto contrattuale con il direttore sportivo Stefano Trinchera.
Trinchera, in scadenza il 30 giugno 2028, ha firmato per un anno ulteriore, fino al termine della stagione sportiva 2028/29. Un segnale di grande fiducia nei confronti di quello che è stato un dirigente centrale nell’era di Corvino, chiusa con le dimissioni del mago di Vernole.
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