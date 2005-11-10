Ufficiale Audace Cerignola, arriva Adi Kurti dall'Hellas per rinforzare il reparto arretato

Il centrale classe 2006 si trasferisce in Puglia in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del club di Verona

Nuovo innesto per la difesa dell'Audace Cerignola che preleva, con la formula del prestito, il centrale Kurti dall'Hellas Verona. Di seguito la nota del club pugliese:

"La S.S Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adi Kurti.

Difensore centrale classe 2006, nato il 17 gennaio a Elbasan (Albania), Kurti è cresciuto nei settori giovanili di Empoli e Hellas Verona. Vanta 45 presenze e 4 gol tra U15 e U21 della Nazionale albanese e nella scorsa stagione ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia della Ternana".

Anche l'Hellas ha pubblicato un comunicato sul trasferimento in cui vi sono maggiori dettagli sulla formula:

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Società Sportiva Audace Cerignola a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro-opzione le prestazioni sportive del difensore Adi Kurti.

Hellas Verona FC saluta Adi e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".