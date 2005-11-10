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Napoli, Coli Saco vola in Lettonia e firma con il Riga FC
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Un altro esubero si congeda dalla maglia azzurra. Questa volta tocca a Coli Saco (24), centrocampista mancino che si trasferisce definitivamente al Riga FC.
Il nazionale maliano, alto 197 cm, lascia così l'Italia dopo aver indossato le casacche di Milan e Napoli, senza però mai trovare opportunità in prima squadra.
Con i partenopei in particolare, Saco si è reso protagonista della rocambolesca salvezza ottenuta nel campionato Primavera del 2022, segnando sia all'andata che al ritorno nei play out contro il Genoa. Da allora cinque prestiti rispettivamente a Pro Vercelli, Ancona, Bari, Yverdon (Svizzera) e Casertana.
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