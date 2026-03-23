Lecce, che tegola per Di Francesco: nuovo infortunio e stagione finita per Berisha

Brutte notizie in casa Lecce, che perde Medon Berisha per il resto della stagione. Il centrocampista giallorosso ha riportato un nuovo infortunio durante una seduta di allenamento e non tornerà in campo prima della fine del campionato. A fare chiarezza sulle condizioni del giocatore è stato il club salentino con una comunicazione ufficiale. Nel dettaglio, il problema è arrivato mentre il calciatore stava svolgendo lavoro differenziato: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, nella seduta d’allenamento in differenziato di sabato scorso, ha riportato un infortunio al retto femorale destro”.



Gli accertamenti successivi hanno evidenziato un quadro più serio del previsto: “Nella giornata odierna il calciatore si è sottoposto a controllo strumentale che ha evidenziato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Si tratta purtroppo di un infortunio intervenuto in una zona differente da quella interessata dalla precedente lesione, occorso in una fase di cauta riatletizzazione”.

Il Lecce ha inoltre spiegato che il giocatore sarà valutato da uno specialista all’estero: “Il calciatore si sottoporrà a consulenza specialistica in Finlandia per valutare l’opportunità di intervento chirurgico. In ogni caso è da escludersi un rientro durante la stagione in corso”. Una tegola pesante per la squadra, che dovrà fare a meno di Berisha nel momento decisivo del campionato.